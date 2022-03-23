Украинские нацисты отлично понимают, что пролили слишком много крови, за что их могут моментально уничтожить. Именно поэтому они боятся покидать города, несмотря на организованные войсками РФ, ДНР и ЛНР гуманитарные коридоры, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

В беседе с журналистами издания “Взгляд” он пояснил, что националистическим формированиям неоднократно предлагали покинуть Мариуполь и другие города по гуманитарным коридорам. Но они опасаются за свою жизнь. Хотя имеется огромное множество доказательств безопасности подобных операций. К примеру, в Сирии боевики выезжали в Идлиб целыми семьями и никто из них не пострадал.

По мнению Кнутова, украинские националисты чувствуют, что за их военные преступления наказание может быть только одно и поэтому не принимают никаких гарантий безопасности.