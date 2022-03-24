Беспилотник «Форпост» наносит высокоточные удары по целям в рамках военной спецоперации на Украине и успешно поражает объекты военной инфраструктуры. Это внушительная воздушная машина, способная нести до 100 килограммов вооружения, сообщил аналитик Виктор Баранец.

Он пояснил, что управление беспилотниками осуществляют операторы. Они внимательно изучают ситуацию на земле в режиме реального времени, а также осуществляют наведение БПЛА на цель. После этого остается лишь нанести удар и уничтожить заданную мишень.

Беспилотный аппарат способен находиться в воздухе чуть более 42 часов. За это время он преодолевает несколько сотен километров, наблюдая за всем, что происходит внизу. «Суровый боекомплект» дает возможность поражать командные пункты, технику, живую силу противника.

По словам военного эксперта, использование БПЛА можно назвать одной из ключевых особенностей спецоперации РФ на Украине.