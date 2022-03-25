Российские военные продемонстрировали представителям иностранных СМИ боевую технику, которую украинские ВС оставили на поле боя. Подробности о ней рассказал журналист «Известий» Александр Сафиулин.

Он сообщил о танке Т-80, который военнослужащие ВСУ бросили в идеальном состоянии прямо на позициях неподалеку от Мариуполя. Точно также они оставили и МТЛБ, которая применялась для эвакуации с поля боя раненых бойцов.

По словам Сафиулина, украинские военные не предпринимали даже малейших попыток забрать технику, оставленную на позициях. Все трофейные машины находятся в рабочем состоянии и не имеют каких-либо повреждений.

Помимо танков и МТЛБ советского еще производства, в импровизированном «музее» брошенных машин имеется техника из Великобритании, США и других стран НАТО.