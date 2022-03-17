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Мужчины, которые выезжают из Мариуполя по гуманитарным коридорам, тщательно проверяются на причастность к ВСУ и участие в боевых действиях, сообщило издание РИА Новости. Проверками занимаются военнослужащие ДНР.

Они убеждаются в том, что на теле мужчин нет татурировок, указывающих на причастность к украинской армии, а также следов от длительно используемого оружия.

Сообщается, что такие проверки вполне логичны, так как под видом эвакуации Мариуполь могут покинуть и военнослужащие ВСУ либо националистических батальонов.

Напомним, что ранее в Минобороны РФ сообщалось о 300 жителях Мариуполя, которые эвакуировались из города на территорию России. Всего 16 марта из города выехало 13 автобусов с мирными жителями.

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