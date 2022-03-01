Неподалеку от населенного пункта Лебяжье ВС РФ атаковали колонну ВСУ, в которую входили военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады и националисты из территориальной обороны.

Ротная тактическая группа, которая попала под удар, полностью ликвидирована. Тела погибших, по сообщению издания «Русская весна», уже отправлены в морг в областном центре Харьков. При этом киевские СМИ пишут, что это была атака РФ на мирных жителей и погибли именно они, а не неонацисты и попавшие под их влияние военнослужащие ВСУ.

Ранее издание также рассказывало об уничтожении военной инфраструктуры ВС Украины истребителями-бомбардировщиками Су-34, которые летали над территорией Харьковской области.