Несмотря на то, что темпы специальной военной операции РФ на Украине замедлились, нарушений логики боевых действий не наблюдается. Российские войска выполнили первоначальную задачу и закрепились на заранее намеченных рубежах, рассказал военкор Александр Сладков.
Армия проделала огромную работу и сумела сломать первоначальное сопротивление националистических сил. Теперь она осуществляет разминирование местности в разных районах Украины, перебрасывает дополнительные силы, работает над созданием пунктов временной дислокации.
Именно поэтому замедление темпов является заранее запланированным привалом, а не вынужденной остановкой боевых действий.
«Надо перевести дух, принять пополнение, ввести в строй новых командиров и специалистов, в том числе летный состав, взамен раненых и погибших, починить и заменить технику, подвести боеприпасы, провизию, медикаменты, уяснить задачи, и вперед!!!», – подвел итог военкор.