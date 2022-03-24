Несмотря на то, что темпы специальной военной операции РФ на Украине замедлились, нарушений логики боевых действий не наблюдается. Российские войска выполнили первоначальную задачу и закрепились на заранее намеченных рубежах, рассказал военкор Александр Сладков.

Армия проделала огромную работу и сумела сломать первоначальное сопротивление националистических сил. Теперь она осуществляет разминирование местности в разных районах Украины, перебрасывает дополнительные силы, работает над созданием пунктов временной дислокации.

Именно поэтому замедление темпов является заранее запланированным привалом, а не вынужденной остановкой боевых действий.