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Националистические формирования, каркасом которых выступает батальон «Азов» (запрещен в России), продолжают использовать гражданское население Мариуполя в качестве живого щита. Именно это является главной проблемой, которая пока не дает освободить город. Однако переломный момент в спецоперации все же приближается, рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Он пояснил, что как только Мариуполь будет освобожден, Россия получит прямой сухопутный коридор на Крымский полуостров. Это и станет переломным моментом. Но в настоящий момент националисты продолжают ожесточенное сопротивлении, прячась за спинами мирных граждан.

Гражданское население эвакуируется по гуманитарным коридорам, однако данный процесс идет крайне сложно из-за ВСУ и националистов, не выпускающих людей из города. Из 400 тысяч человек Мариуполь покинули не более 10 процентов жителей.

Войска РФ и ДНР, которые задействованы на донбасском направлении, сейчас завершают окружение группировки ВСУ, состоящей из 50-70 тысяч военнослужащих. Это наиболее боеспособные части и главной задачей является закрыть их в котле, чтобы не дать возможности ускользнуть из региона.

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