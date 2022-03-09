Около 50 тысяч военнослужащих украинских войск оказались в окружении на территории Донбасса. Произошло это благодаря грамотным действиям армии РФ и ополчения Луганской народной республики, рассказал военкор Олег Блохин.

В своем телеграм-канале он написал, что группировка ВСУ оказалась в кольце на направлении Старобельск-Марковка-Меловое. Также Блохин отметил, что в окружение попали одни из самых боеспособных подразделений украинской армии.

Данный участок фронта, по словам военкора, долгое время оставался самым напряженным. Здесь шли ожесточенные бои, однако в настоящий момент оказавшиеся в кольце подразделения будут вынуждены сдаваться, так как у них просто нет другого выхода. Несмотря на это, еще несколько крупных боеспособных группировок остается в распоряжении ВСУ.