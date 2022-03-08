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В Ирландии грузовик осуществил таран ворот посольства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл 7 марта около 13:30 часов. По имеющейся информации, к посольству приблизился грузовик, который развернулся и задним ходом въехал в ворота. Произошедшее было записано на видео. Отмечается, что произошло это в присутствии местной полиции, которая находилась поблизости, однако бездействовала.

Согласно заявлению пресс-секретаря посольства Никиты Исакина, им стало известно, что водителя фуры задержали, ему предъявили обвинение. Также было заявлено, что инцидент рассматривается посольством как явное и грубое нарушение Статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ведётся расследование происшедшего. Пострадавших в происшествии нет.

Отмечается, что в ООН в связи с инцидентом призвали соблюдать Венскую конвенцию. Как было заявлено, Венская конвенция должна соблюдаться, несмотря ни на что.

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