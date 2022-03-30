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Вертолет Ми-8, который был сбит над Азовским морем, намеревался приземлиться на площадку завода «Азовсталь» и забрать командиров националистического формирования «Азов» (запрещен в России). Однако эти планы были разрушены ВС РФ, сообщает издание «Военное обозрение».

Авторы рассказывают подробности данного инцидента. Они отмечают, что у заблокированных на территории предприятия боевиков больше нет желания сопротивляться, но и сдаваться они тоже не хотят. Киев также не намерен их эвакуировать. Для него важно вывезти из Мариуполя командиров, имеющих большой боевой опыт.

Так, командир морпехов Баранюк и главарь националистического батальона Прокопенко намеревались бросить своих подчиненных. За ними отправили вертолет, который шел над морем на минимальной высоте, чтобы не попасть в поле зрения средств ПВО. Однако ВС РФ все же сумели его обнаружить и уничтожить.

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