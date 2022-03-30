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Незначительный прогресс в переговорах после встречи украинской и российской делегаций есть. Но он не означает прекращения огня, пишет портал «Военное обозрение».

Авторы отмечают, что многие граждане РФ высказали недовольство переговорами и даже сравнили их с «Хасавюртом 2.0». Однако на деле ничего подобного не наблюдается, российские ВС продолжают спецоперацию, выполняя задачи по демилитаризации Украины.

Так, наблюдается продвижение войск РФ в Харьковской области, на Донбассе подходит к логическому завершению зачистка населенных пунктов от боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России). Также в Староконстантинове уничтожен крупный склад ГСМ, что привело ВСУ к серьезному топливному кризису.

Портал сообщает, что националистические формирования все чаще сбиваются на отступление, прекращая ожесточенное сопротивление, однако отдельные группы неонацистов все же продолжают отбиваться, прячась за спины мирного населения.

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