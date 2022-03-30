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В крупных французских городах таксисты стали массово высказывать недовольство по поводу роста цен на бензин. Соответствующие акции уже прошли в Париже, Нанте и Бордо. Как пишет французская пресса, на митингах собрались сотни сотрудников фирм такси и компаний, который занимаются частным извозом.

Основная причина недовольства – резкое увеличение стоимости топлива. По словам таксистов, в день они стали тратить на 15-20 евро больше только на заправку своих автомобилей. Это уже привело к росту цен на услуги и, как следствие, сокращению спроса на них.

Рост цен на топливо в Европе возник после введения антироссийских санкций и отказа правительств ряда стран от импорта энергоносителей из России.

Во время митингов французские таксисты требовали от властей, снизить налоги, что компенсировало бы повышение стоимости топлива, а также разработать и внедрить программу госпомощи по использованию компаниями такси электромобилей.

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