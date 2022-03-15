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Сельское хозяйство Франции столкнулось с проблемой, которая может оставить её без продуктов питания. Из-за санкций, введённых в отношении России, в республику приостановили импорт минеральных удобрений. Об этом сообщает французский канал BFM TV.

Сообщается, что цены на удобрения начали подниматься ещё с лета прошлого года, а на фоне напряжённой геополитической ситуации они могут и дальше увеличиваться в стоимости. Производство минеральных удобрений для Франции тоже сопряжено с определёнными проблемами. Как говорят специалисты, чтобы запустить такое производство понадобиться природный газ. А он в страну также поступает из России, и цены на него за последнее время сильно выросли.

Ранее в Евросоюзе утвердили несколько пакетов санкций в отношении России. В экономике они коснулись банковской сферы, международной торговли и так далее. В ответ на это Москва ввела ответные контрсанкции. В том числе ограничив экспорт ряда товаров в страны Европы. Что касается минеральных удобрений, то здесь Кремль рекомендовал поставщикам временно приостановить их вывоз из страны.

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