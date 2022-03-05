Специальная военная операция на Украине и санкции западных стали причиной закрытия люксовых модных магазинов. Группа компаний LVMH заявила, что приостанавливает работу бутиков в России. Представители французской группы подчёркивают, что речь пока идёт о временном прекращении работы.

Всего планируется закрыть более 120 магазинов, которые работают в России. В сообщениях СМИ уточняется, что LVMH владеет 75 компаниями. Среди наиболее примечательных активов – производство алкогольной продукции: Moët & Chandon, Hennessy; модные дома Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo и другие; производство украшений – Tiffany&Co и так далее.

Уточняется, что бутики французской группы компаний перестанут работать в воскресенье 6 марта.

Западный бизнес начала уходить из России с конца февраля. 24 числа началась специальная военная операция в Донбассе. Вслед за ней западные страны стали вводить против России экономические санкции, которые накладывают серьёзные ограничения на работу компаний из Европы и Северной Америки в России.