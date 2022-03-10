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Экспорт машин в Россию приостанавливает компания Stellantis. Точно такое же ограничение касается и импорта автомобилей из РФ. Такое заявление сделали в самой компании, передаёт ТАСС.

Stellantis была образован в прошлом году после слияние итало-американского концерна Fiat Chrysler и французской PSA Group. В настоящее время в распоряжении корпорации имеется более десятка автомобильных брендов. Среди них те, которые хорошо известны в России. Это Opel и Peugeot, а также Citroen и Fiat.

Представители автоконцерна отдельно отметили, что его завод в Калужской области не закрывается, рабочие места на нём сохранены, а продукция пока производится в штатном режиме.

На фоне санкций, которые в отношении России ввели западные страны из-за начала специальной военной операции в Донбассе, от поставок автомобилей в страну отказались Volvo, BMW, Ford, Volkswagen и другие автоконцерны. Кроме этого ограничения коснулись поставок в Россию запасных частей и комплектующих для автомобилей. Однако производства, которые концерны открыли в России в прошлые годы продолжают действовать. Свои заводы автопроизводители пока закрывать не намерены.

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