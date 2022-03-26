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Ситуация с ценами на топливо в Великобритании становится катастрофической. При этом покупатели обвиняют во всем продавцов, хотя они получают минимальную прибыль, рассказал владелец 127-летней заправки RGM Brailsford Garage Росс Моллой.

Он пояснил, что наценка на топливо составляет не более трех пенни. В то же время рядом находится сетевая АЗС, которая осуществляет продажи по ценам ниже закупочных для Моллоя. Из-за этого бизнес британца оказался под угрозой исчезновения, приводит слова предпринимателя Риа Новости.

Владелец заправки рассказал, что цены напрямую зависят от поставщиков. Но тем гораздо выгоднее работать с сетевыми компаниями, поэтому они реализуют по выгодной цене лишь огромные объемы топлива. Предприниматели просто не в состоянии их приобретать.

Также Моллой заявил о бездействии властей, не желающих повлиять на ситуацию. По словам бизнесмена, некоторые послабления были введены, однако они являются лишь «каплей в море».

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