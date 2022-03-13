Российские ВКС атаковали крупный украинский военный полигон в Яворово, расположенный в 30 километрах от польской границы. Украинские СМИ и российские журналисты, аккредитованные Минобороны РФ сообщают о восьми ракетах, выпущенных по этому военному объекту.

Вся инфраструктура полигона, расположенного во Львовской области, выстроена еще при СССР. В настоящий момент он регулярно использовался для учений, проводимых Киевом совместно с Североатлантическим альянсом.

Учебные центры, а также стрельбища и танковые директрисы задействовались также для маневров, проводимых националистическими батальонами «Айдар» и «Азов» (оба отнесены к экстремистским организациям и запрещены в России).

Напомним, что 12 марта была также уничтожена база иностранных наемников, которая располагалась в отеле Украина в Чернигове.