7 марта в Могилеве-Подольском на границе с Молдавией была задержана группа лиц, пытавшихся с Украины проникнуть в соседнюю страну. Среди них оказались также сын и внук известной певицы Софии Ротару.

Источник, хорошо знакомый с ситуацией, рассказал, что всего границу пытались пересечь 9 человек. Все они задержаны соответствующими службами.

Среди них оказался Руслан Евдокименко – сын эстрадной исполнительницы Софии Ротару. Он пытался покинуть Украину вместе с внуком певицы Анатолием.

В настоящий момент никакой реакции от Ротару не последовало. Ранее она говорила, что уделяла слишком мало внимания сыну, так как была вынуждена часто ездить на гастроли. Однако он считает, что певица все делала правильно и не злится на нее.