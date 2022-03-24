Американский «дикий гусь» Хьюи Ле поделился своими впечатлениями о поездке на Украину. Он рассказал, что многие его коллеги уже разъехались по домам, хотя приезжали в страну с явным намерением принимать участие в боевых действиях.

Ле напомнил, что многие наемники уехали домой после удара ВС РФ по Яворовскому полигону во Львовской области. Сам он тогда принял решение остаться, однако когда грузинского наемника не могли эвакуировать с поля боя на протяжении 13 часов, он тоже дрогнул. И вернулся на родину.

По словам Ле, наемники, съехавшиеся на Украину, не были профессионалами и не совсем не соблюдали дисциплину. Они постоянно употребляли неизвестные стимуляторы и другие наркотические вещества, которые доставлялись в зоны боевых действий контрабандистами. В подобных условиях сложно воевать эффективно, поэтому у боевиков нет никаких шансов против армии РФ.