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Лондон снял ранее введенные ограничения с миллиардеров Романа Абрамовича, Олега Тинькова и Евгения Швидлера, которые теперь могут свободно использовать собственные самолеты и яхты.

Речь идет о снятии исключительно транспортных ограничений. Изначально судам, самолетам и яхтам, которыми владеют миллиардеры, было запрещено появляться в воздушном пространстве и территориальных водах Великобритании, приземляться в аэропортах и перемещаться в морских портах. Однако сейчас этот запрет уже не действует.

Все остальные финансовые рестрикции, которые были введены в отношении Ведяхина, Хасисом, Тинькова и Шведлера остаются без изменений, Последние двое, в отличие от остальных миллиардеров, попавших в санкционные списки, имеют также возможность въезжать на территорию Великобритании.

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