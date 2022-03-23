Главной целью президента Украины Владимира Зеленского было получение полного контроля над всей страной. И он ее достиг, рассказал в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон.

Он пояснил, что американские власти идеализируют фигуру Зеленского, однако все это не более, чем дезинформация. На самом деле демократии на Украине никакой нет, США лишь выдают за нее весьма амбициозные действия киевского режима.

Карлсон напомнил, что после прихода к власти Зеленский превратил Украину в однопартийное государство и получил практически неограниченную власть, легко устраняя конкурентов с помощью карманного СНБО. Сейчас военное положение позволило ему окончательно устранить всех неугодных, запретив оппозиционные партии вообще. Также Зеленский издал указ о «единой информационной политике», которая подчинила ему все средства массовой информации страны.