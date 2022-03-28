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Министерство здравоохранение начало рассматривать варианты ухода с рынка в России фармкомпаний и замены их продукции отечественными аналогами в случае, если это возможно. Ведомство стало собирать информацию о лекарствах, которые не производятся ни в России, ни в дружественных странах.

Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает издание “Ведомости”. Соответствующий документ профильным организациям направили ещё 18 марта. В нём Минздрав обращается к специалистам обсудить варианты замены зарубежных препаратов.

“Ведомости” уточняют, что такое поручение было дано на случай, если западные фармацевтические компании уйдут с российского рынка.

Сейчас медицинские препараты продолжают поставляться в Россию из-за рубежа. На лекарства деятельность санкций не распространяется, как например на электронику. При этом импортные препараты значительно выросли в цене за счёт снижение курса рубля.

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