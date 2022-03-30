Сложная экономическая ситуация в России привела к оттоку из страны иностранной рабочей силы. Прежде всего мигрантов, которые трудились в строительстве, ЖКХ, розничной торговле и общественном питании. Об этом пишет издание “Ведомости”, ссылаясь на представителей различных диаспор в стране.

Отток объясняется несколькими факторами. Во-первых мигрантам стало сложнее переводить заработанные деньги на родину: иностранные платёжные системы, которыми они раньше пользовались, ушли из России, а международные банковские переводы с карт западных систем стали недоступны. Во-вторых, многим работать в России стало просто невыгодно из-за существенного снижения курса рубля.

Впрочем, по словам представителей бизнеса, пока особого дефицита в рабочей силе не заметно. Но опасения, что отток станет массовым, всё-таки есть.

Экономисты утверждают, что отток трудовых мигрантов из России может привести к серьёзным проблемам: снижению производительности труда, уменьшению прибыли предприятий и как следствие, снижению налоговой базы. Заменить мигрантов россиянам окажется проблематичным, говорят эксперты, – за ту же работу бизнесу придётся платить больше. А это уже чревато повышением цен на товары и услуги, поскольку зарплаты работников закладываются в их конечную цену.