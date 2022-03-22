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Если Североатлантический альянс и планировал ввести войска на Украину, то сейчас этот вопрос отпал сам собой. Сейчас представители НАТО наперебой заявляют, что не собираются вмешиваться в российскую спецоперацию, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Известный эрудит напомнил, что в блоке делали подобные заявления и раньше, однако оставался риск, что в случае затягивания спецоперации НАТО все же решится вмешаться. После использования Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал», охладивших пыл Альянса, данный вопрос больше не поднимается.

«Несколько дней назад гиперзвуковая ракета “Кинжал” разрушила построенное в советское время укрытие для ядерных боеголовок, рассчитанное на то, чтобы выдержать ядерный взрыв в нескольких километрах под землей. После этого натовские специалисты резко прекратили обсуждать возможности ввода войск на Украину», – заявил парламентарий.

Он отметил, что Германия высказала очередную «глубокую обеспокоенность» и на этом все стихло. По словам Вассермана, удары ракетами «Кинжал» как раз и осуществлялись, чтобы отбить у НАТО желание вводить на Украину войска.

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