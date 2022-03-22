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Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что после окончания спецоперации РФ на Украине страна должна быть разделена на несколько округов. Это, по его мнению, позволит обеспечить безопасность русскоязычного населения.

В интервью изданию «Украина.ру» Вассерман отметил, что в 2014 году надеялся на появление Юго-Западного федерального округа. Однако в настоящий момент этого будет слишком мало. Помимо него, нужно создавать еще и Новороссийский округ.

В последний необходимо включить все регионы, расположенные вдоль побережья Черного моря до Тирасполя, а также от этой точки и до Харькова. Только таким образом можно будет защитить русскоязычное население, опасающееся за свою жизнь, и сделать так, чтобы люди не чувствовали себя в резервации.

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