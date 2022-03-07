Ватиканский дипломат и бывший апостольский нунций в США Карло Мария Вигано заявил, что вмешательство НАТО и ЕС в политику Украины является нелегитимным. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, архиепископ опубликовал сообщение, в котором высказал свою позицию. Он также выразил критику в отношении Запада за подход к цензуре, из-за чего реальность была «похоронена» множеством фейков. Он предположил, что США, НАТО и ЕС специально намереваются оставить ситуацию дисбаланса и довести до того, чтобы мирно решить конфликт на Украине было невозможно.

Кроме того, он отметил, что «основные» СМИ представляют позицию, повторяющую стратегию Запада, которая представляется как единственно верная. Также он заявил, что Запад хочет установить на Украине свои порядки.

Помимо этого, он отметил, что Запад не обращает внимания на преследования на Украине русскоязычного населения и на нападки на несогласных с властью. В итоге, как он считает, столкновение России и Украины может стать для этих стран ловушкой, которая повлияет и на Европу.

Ранее в Китае заявили, что Запад промахнулся с санкциями против России. В особенности это касается тех санкций, которые связаны с финансовой и оборонной сферами.