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Турция запустила в серийное производство беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma, которые смогут разгоняться до скорости в 1,2 числа Маха. Об этом рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на заявление Сельджука Байрактара.

Отмечается, что сверхзвуковой беспилотный истребитель Muharip Insansiz Ucak Sistemi сможет одинаково успешно поражать воздушные, морские и наземные цели. Он оснащается лишь одним реактивным двигателем, что дает возможность снизить стоимость разработки.

Несмотря на то, что сборка летательного аппарата уже стартовала, о его характеристиках практически ничего не известно. По словам экспертов, беспилотник сможет находиться в воздухе на протяжении 5,5 часов, а также задействовать как ракеты, так и бомбы. Кроме того, известно об использовании в создании БПЛА технологий американского истребителя F-35.

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