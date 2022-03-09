Глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар заявил, что Россия остается самым крупным в мире нефтедобытчиком, поэтому заменить нефть из РФ будет практически невозможно.

По его словам, рестрикции против РФ, связанные с рынком нефти, являются «ужасными» и повлекут за собой необратимые последствия.

«Заменить российскую нефть на мировом рынке будет очень трудно. Россия – крупнейший нефтедобытчик в мире», – отметил Байрактар во время международной энергетической конференции CERAWeek.

Он также добавил, что мировая экономика в настоящий момент идет на подъем после пандемии коронавируса и ей потребуется увеличение нефтедобычи. В таких условиях отказ от российской нефти станет весьма серьезной проблемой с «ужасными последствиями».