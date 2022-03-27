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Видеоагентство Ruptly показало пустые полки одного из супермаркетов немецкого города Штутгарта. Также журналисты продемонстрировали размещенный на полках призыв к немцам не дискутировать по поводу дефицита продуктов питания, сообщает РИА Новости.

«Просим воздержаться от дискуссий», – сообщается в одном из таких призывов.

Также на полках размещены объявления о введений ограничений на покупку товаров в одни руки. Они появились после того, как жители Германии стали сметать в супермаркетах растительное масло, муку, крупы, макаронные изделия и другие продукты питания. В результате это привело к дефициту.

Ранее о возможном продовольственном кризисе в Европе заявили представители социал-демократической партии Литвы. Они связали возникшие проблемы со спецоперацией ВС РФ на Украине.

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