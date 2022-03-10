Кэндис Оуэнс, политическая активистка в Соединенных Штатах, рассказала, что следует привлекать внимание к развивающейся ксенофобии, которая сейчас развивается в странах мира по отношению к людям русской национальности.

После того, как руководство России начало проводить на Украине спецоперацию, россияне, проживающие на Западе, стали подвергаться серьезной массовой травле.

Кэндис Оуэнс пояснила, то, как относятся к русским людям в Америке и вообще за рубежом, является ужасным.

При этом власти США не делают ничего, чтобы остановить русофобию. Сейчас идет тотальная дискриминация русского населения. Поэтому Кэндис Оуэнс считает, что русские жизни тоже имеют значение и планирует запустить движение с одноименным названием.

Активистка приобрела популярность после поддержки ее Дональдом Трампом. Она считает, что именно НАТО и Вашингтон привели к действия России по проведению спецоперации, что они нарушили ранее данное обещание.