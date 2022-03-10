читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кэндис Оуэнс, политическая активистка в Соединенных Штатах, рассказала, что следует привлекать внимание к развивающейся ксенофобии, которая сейчас развивается в странах мира по отношению к людям русской национальности.

После того, как руководство России начало проводить на Украине спецоперацию, россияне, проживающие на Западе, стали подвергаться серьезной массовой травле.

Кэндис Оуэнс пояснила, то, как относятся к русским людям в Америке и вообще за рубежом, является ужасным.

При этом власти США не делают ничего, чтобы остановить русофобию. Сейчас идет тотальная дискриминация русского населения. Поэтому Кэндис Оуэнс считает, что русские жизни тоже имеют значение и планирует запустить движение с одноименным названием.

Активистка приобрела популярность после поддержки ее Дональдом Трампом. Она считает, что именно НАТО и Вашингтон привели к действия России по проведению спецоперации, что они нарушили ранее данное обещание.

Вам может понравиться

Запад пытается убедить Китай отказаться от нейтральной позиции по поводу Украины

В ситуации вокруг Украины такое большое государство, как Китай, не должно соблюдать нейтралитет. Сейчас страны Запада пытаются склонить к этой точке зрения руководство КНР. Об этом сообщила заместитель государственного секретаря

В Сети появилось видео из Белграда с песней “Катюша”, от которого мурашки по коже

В ходе очередного футбольного матча фанаты сербского клуба «Црвена Звезда» поддержали Россию, против которой Запад беспрерывно вводит все новые и новые санкции. Мощным многоголосым хором они запели на стадионе «Райко

В ЛНР нашли подобие концлагеря в осовбожденном селе Половинкино

Замглавы МИД ЛНР Анна Сорока рассказала о подобии концлагеря в населенном пункте Половинкино, которое было обнаружено представителями организации, восстанавливающий историю событий на Донбассе. Подробности об этом сообщило издание РИА Новости.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – ясно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -0 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 10 марта – пасмурно, до 2 °C |