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Соединенные Штаты заявили, что готовы принять и разместить на своей территории до 100 тысяч беженцев с Украины. Однако директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд выразила надежду, что большинство украинцев все же выберут Европу, так как она «ближе к дому».

Так Бедингфильд ответила журналистам, которые заинтересовались подробностями плана по размещению беженцев. Она также заявила, что в первую очередь Соединенные Штаты будут принимать тех граждан Украины, у которых имеются родственники в США.

«Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, захотят остаться в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что мы сможем принять 100 тыс. человек», – говорится в заявлении директора по коммуникациям для прессы.

Напомним, что ранее РФ сняла все ограничения на въезд граждан с Украины и с территории Луганской и Донецкой народных республик.

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