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В США заявили, что позиции Вашингтона могут заметно пошатнуться, если Саудовская Аравия и Китай смогут договориться рассчитываться за нефть без использования доллара. Об этом сообщает издание RuPosters.

В эфире телеканала Fox News сенатор США от Республиканской партии Бен Сасс заявил, что Саудовская Аравия и Китай могут «высечь США нефтяным юанем». Он указал на то, что всё к этому идёт, так как в Саудовской Аравии оценивают часть своего товара в китайской валюте.

Сенатор напомнил, что между Китаем и США ведётся давняя битва, которая происходит на уровне ценностей. В частности, он указал на то, что в Китае уже давно пытаются провести «государственный надзор за угнетением народов», причём, как сенатор считает, проводится это по всему миру.

Теперь же в Китае намереваются вытеснить доллар. По словам сенатора, США необходимо внимательно следить за всей этой ситуацией.

Ранее мы сообщали о том, что в США планируют перенаправить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва некоторым компаниям. Нефть будет выделена из собственных нефтяных стратегических запасов Америки.

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