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Турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые сейчас использует Киев, можно было бы заменить на более грозные и эффективные американские летательные аппараты. Но для этого США потребуется внести коррективы в существующие правила экспортного контроля, пишет издание Breaking Defense.

БПЛА «Байрактар» ограничивают действия украинской армии, отмечают авторы. Во-первых, дроны способны пролетать не более 150 км, что для такой большой страны, как Украина, слишком мало. Во-вторых, они не могут нести груз тяжелее 150 килограммов и имеют лишь четыре точки подвески. Из-за этого эффективность дронов существенно снижается.

Американские ударные и разведывательные беспилотники обладают улучшенными характеристиками, но Киев не может приобретать их в США напрямую из-за правил экспортного контроля. Поэтому Вашингтон должен задуматься об их изменении.

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