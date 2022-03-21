В США собираются провести реставрацию подлодки USS Nautilus, которая была построена ещё в 1954 году.

Как сообщает Gazeta.ru, это первая субмарина, где была установлена ядерная энергетическая установка. Отмечается, что подлодка не выпускалась серийно, так как данный проект являлся всего лишь экспериментальным. В частности, подлодка издавала очень сильный шум, из-за чего нельзя было воспользоваться сонарами во время хода.

В 1980 году было принято решение вывести субмарину из состава флота и оставить её на вечной стоянке. Из субмарины был создан музей.

Сейчас USS Nautilus собираются отреставрировать, на что было выделено 36 миллионов долларов. Потратить эти деньги собираются на полировку и покраску корпуса. Кроме того, планируется обновить на подлодке верхние палубы. Необходимо также заменить электропроводку и освещение внутри помещений.

Реставрационные работы, как отмечается, уже ведутся. Они должны продлиться около полугода.

Ранее мы сообщали, что США потеряли российской подлодку и потратили на её поиски много времени. Речь идёт о подводном корабле «Северодвинск».