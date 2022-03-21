Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США собираются провести реставрацию подлодки USS Nautilus, которая была построена ещё в 1954 году.

Как сообщает Gazeta.ru, это первая субмарина, где была установлена ядерная энергетическая установка. Отмечается, что подлодка не выпускалась серийно, так как данный проект являлся всего лишь экспериментальным. В частности, подлодка издавала очень сильный шум, из-за чего нельзя было воспользоваться сонарами во время хода.

В 1980 году было принято решение вывести субмарину из состава флота и оставить её на вечной стоянке. Из субмарины был создан музей.

Сейчас USS Nautilus собираются отреставрировать, на что было выделено 36 миллионов долларов. Потратить эти деньги собираются на полировку и покраску корпуса. Кроме того, планируется обновить на подлодке верхние палубы. Необходимо также заменить электропроводку и освещение внутри помещений.

Реставрационные работы, как отмечается, уже ведутся. Они должны продлиться около полугода.

Ранее мы сообщали, что США потеряли российской подлодку и потратили на её поиски много времени. Речь идёт о подводном корабле «Северодвинск».

Вам может понравиться

В Германии заявили о невозможности отказаться от российской нефти

В Германии сообщили, что на данный момент страна не может отказаться от нефти, которую поставляет Россия. Об этом сообщает издание РИА Новости. С соответствующим заявлением недавно выступил официальный представитель кабмина
  • Анна
  • 21.03.2022
  • читать 1 минуту

С 21 марта в Болгарии отменены ковид-сертификаты для посещения публичных мероприятий

В Болгарии с 21 марта отменили ковид-сертификаты, которые до этого в обязательном порядке требовались для посещения публичных мероприятий. Как сообщается, теперь данный документ не будут требовать при посещении досуговых и
  • Анна
  • 21.03.2022
  • читать 1 минуту

Вучич обвинил иностранные спецслужбы в «минировании» самолётов, вылетающих из Сербии в Россию

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал недавние сообщении о минировании самолётов национального перевозчика, направляющихся из страны в Россию. Об этом он сообщил в эфире TV PRVA. Отмечается, что ранее ими были
  • Анна
  • 19.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 21 марта – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 21 марта – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 6 °C |