Продуктов питания в США будет хватать, но вот цены на него могут увеличится. Об этом заявила один из советников администрации президента Соединённых Штатов Сесилия Роуз.

Изменение цен она связала с ситуацией вокруг Украины и санкциями, которые были введены в отношении России. Второе обстоятельство подняло цены на удобрения и энергоносители, что в конечном итоге отражается и на розничных ценах на продукты.

Роуз добавила, что дефицита продовольствия не будет, потому что США – это страна-экспортёр. Впрочем, по её словам, это не исключает, что в отдельных регионах мира может случиться нехватка продуктов питания, поскольку некоторые страны зависят от экспорта пшеницы. В том числе из России и Украины.

Ранее в США отказались от закупки нефти из России. Это привело к тому, что на заправках Северной Америки цены на бензин резко пошли вверх.