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В ходе очередного футбольного матча фанаты сербского клуба «Црвена Звезда» поддержали Россию, против которой Запад беспрерывно вводит все новые и новые санкции.

Мощным многоголосым хором они запели на стадионе «Райко Митич» песню «Катюша», которая у многих ассоциируется с Россией и остается одним из основных символов победы в Великой Отечественной войне. Таким образом болельщики показали, что продолжают поддерживать РФ, несмотря на тяжелые времена в стране.

Напомним, что западные санкции введены из-за военной спецоперации России на Донбассе, призванной прекратить геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны киевского режима. Официальный Белград ранее заявил, что не намерен присоединяться к рестрикциям, вводимым Европейским союзом и Соединенными Штатами.

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