Ранее уже сообщалось, что ВСУ готовили наступательную операцию сперва на Донбасс, а затем и на Крым. Сейчас появились убедительные доказательства этого.

После того как российские войска взяли под свой контроль ряд территорий в Херсонской области, они обнаружили документы и рабочие карты, описывающие грядущее наступление на Крымский полуостров.

Подтвердили информацию и многие местные жители. Они рассказали, что националистические формирования в течение последних лет запрещали обрабатывать землю на ряде участков, так как они были заминированы. На картах указано сразу три прохода для танковых подразделений, которые должны были в феврале этого года двинуться на Крым. Однако своевременное начало специальной операции спутало Киеву все планы.