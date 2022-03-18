В Сеть попали видеодоказательства того, как украинские военные и националистические формирования используют для своих целей объекты социальной инфраструктуры, сообщило издание «Царьград».

Авторы опубликовали видеозапись, на которой националисты устроили себе «тихий час» в одном из детских садов. Они достаточно комфортно разместились в спальне в полном обмундировании и с оружием.

Это далеко не первая такая видеозапись и она в очередной раз доказывает, что украинская пропаганда лжет, заявляя об обстрелах гражданских объектов российскими военными и ВС республик на Донбассе. На самом деле детские сады, школы и другие здания давно облюбовали националисты, устроившие там свои позиции.