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В Сеть попали видеодоказательства того, как украинские военные и националистические формирования используют для своих целей объекты социальной инфраструктуры, сообщило издание «Царьград».

Авторы опубликовали видеозапись, на которой националисты устроили себе «тихий час» в одном из детских садов. Они достаточно комфортно разместились в спальне в полном обмундировании и с оружием.

Это далеко не первая такая видеозапись и она в очередной раз доказывает, что украинская пропаганда лжет, заявляя об обстрелах гражданских объектов российскими военными и ВС республик на Донбассе. На самом деле детские сады, школы и другие здания давно облюбовали националисты, устроившие там свои позиции.

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