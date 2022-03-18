В Сети опубликована видеозапись падения штурмовика Су-25, который был подбит в небе над Херсонской областью. Когда именно произошел этот эпизод, не сообщается.

На ролике видно, что самолет летит на низкой высоте, после чего в область его левого крыла попадает ракета. Практически сразу после этого штурмовик начинает быстрое снижение, которое уже вряд ли контролируется пилотом.

Напомним, что в настоящий момент продолжается специальная военная операция РФ на территории Украины. Ранее сообщалось, что она началась своевременно, так как согласно обнаруженным документам, Киев намеревался предпринять наступление на Донбасс, а затем и на Крымский полуостров. Спецоперация спутала ему все планы.