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Владимир Кршлянин, представитель МИД Сербии, заявил, что нынешнее агрессивное поведение США и НАТО ведет к тому, что в мире сформируется новая система без их превосходства. О своей позиции он рассказал изданию «Политика».

Дипломат говорит, что НАТО хорошо понимает, что ему не побороть Россию. При этом уже сформировался новый союз, во главе которого находятся Москва и Пекин. При этом по мнению сербского политика начало этому союзу положила именно Сербия.

С его слов, в новой сформированной системе не будет терроризма, националистов и революций, которые постоянно поддерживаются представителями Североатлантического альянса.

Кршлянин добавил, что конфликт на Украине сейчас – это не уже не новый случай. И ранее НАТО оказывало содействие экстремистам, провоцирую военные столкновения в других странах.

Кршлянин сделал вывод, что сегодня Украина стала жертвой НАТО точно так же, как это было ранее с Югославией.

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