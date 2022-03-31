Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин поручил главным врачам больниц и поликлиник проанализировать штат из числа управленческого и административно-технического персонала.

По мнению Костина, многие должности нецелесообразны. В ряде медицинских учреждений документы продолжают оформлять в бумажном формате. Но, по словам министра, в условиях автоматизации процессов управления это недопустимо.

Должностей кадровиков, бухгалтеров и экономистов не становится меньше. При этом еще и появляются новые заместители начальников отделов.

Олег Костин отметил, что сейчас уже не нужно ставить начальника на каждый компьютер. Технологии позволяют сокращать человеческий фактор, переходить на дистанционный формат работы. Он заявил: “Не должно быть такого, что в администрации крупного профильного диспансера на тысячу с лишним коек и в районной поликлинике на 300 посещений в смену работает одинаковое количество специалистов, например, отдела кадров”.

По словам министра, нужно делать акцент на поддержку именно медицинского персонала.