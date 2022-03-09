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Евросоюз готовит новые санкционные меры, направленные на представителей российского Совета Федерации и бизнесменов. Всего в списки попадет более 160 человек, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Также он анонсировал внесение в перечень санкционных мер ряд активов в криптовалютах, экспорт в РФ навигационных технологических решений для кораблей и подводных лодок. Под рестрикции может попасть и банковский сектор в Белоруссии, уточняет РИА Новости.

Ранее представляющий Германию представитель Европарламента Маркус Бухайт допустил введение рестрикций не только против России и Беларуси, но и в отношении государств, которые демонстрируют поддержку проводимой Москвой военной спецоперации на Украине.

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