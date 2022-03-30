В населенном пункте Змеина, что в Михайловском районе Рязанской области, зафиксирован сброс отходов в реку Проня. Об этом сообщили представители «Экологического рязанского альянса» (ЭРА), которые также отметили, что место сброса было засыпано, чтобы скрыть загрязнение водоема.

В аккаунте альянса в социальной сети появилось видео, сделанное рыбаком из поселка Змеина. Мужчина рассказал, что не в первый раз становится очевидцем сброса отходов.

Экологи связались с природоохранной прокуратурой и заявили, что загрязнение реки скорее всего осуществляется ООО «Михайловский КСМ». По словам представителей ЭРА, в прошлом году региональное Минприроды уже обнаруживало факты сброса отходов в реку этим предприятием, занимающимся производством минерального порошка и известняковой крупки и даже выдавало предписание. Однако компания продолжает загрязнять водоем.