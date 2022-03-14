Призывы к гражданам Румынии не паниковать и не скупать в магазинах продукты питания ни к чему не привели, поэтому было принято решение ограничить продажу некоторых товаров, рассказали представители Ассоциации крупных торговых сетей Румынии.

Они опубликовали заявление, в котором говорится, что в Тыргу-Жиу и других населенных пунктах граждане интенсивно закупают подсолнечное масло и сахар, ряд других дешевых продуктов. Из-за этого наблюдается их нехватка.

Именно поэтому крупные торговые сети приняли решение отпускать не более 3-6 литров или килограммов растительного масла, муки, сахара в одни руки. Ассоциация заявила, что подобные меры могут внедрять все магазины страны, так как это позволит обеспечить уравновешенное снабжение и свести к минимуму спекуляции, вызванные повышенным спросом на те или иные группы продовольственных товаров.