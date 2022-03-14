читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Призывы к гражданам Румынии не паниковать и не скупать в магазинах продукты питания ни к чему не привели, поэтому было принято решение ограничить продажу некоторых товаров, рассказали представители Ассоциации крупных торговых сетей Румынии.

Они опубликовали заявление, в котором говорится, что в Тыргу-Жиу и других населенных пунктах граждане интенсивно закупают подсолнечное масло и сахар, ряд других дешевых продуктов. Из-за этого наблюдается их нехватка.

Именно поэтому крупные торговые сети приняли решение отпускать не более 3-6 литров или килограммов растительного масла, муки, сахара в одни руки. Ассоциация заявила, что подобные меры могут внедрять все магазины страны, так как это позволит обеспечить уравновешенное снабжение и свести к минимуму спекуляции, вызванные повышенным спросом на те или иные группы продовольственных товаров.

Вам может понравиться

Welt am Sonntag: Что Столтенберг предложил России в обмен на Украину

Генеральный секретарь НАТО предостерег РФ от «использования биологического оружия» против Украины. Так он попытался использовать против России ее обвинения в адрес США, настроивших более 12 биолабораторий на украинской территории, но

Жителей Румынии призвали не верит слухам и не скупать продукты и топливо

Румынские власти постоянно поддерживают контакт с торговыми сетями страны, а в магазинах и на складах отсутствует дефицит продовольственных товаров, заявил представитель правительства Дан Кэрбунару. Он пояснил, что информация о дефиците

По военному аэродрому под Киевом нанесены высокоточные удары

Рано утром 12 марта по военному аэродрому под Киевом был нанесен мощный и высокоточный удар, полностью уничтоживший данный объект, сообщает издание «Русская весна», Речь идет о военном аэродроме в Василькове
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 марта – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |