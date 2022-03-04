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Зарубежные овощи снова окажутся на прилавках российских магазинов. Россельхознадзор снял соответствующий запрет с 5 марта. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Таким образом, из Египта в Россию теперь снова можно будет ввозить картофель, из Армении и Азербайджана – помидоры, из Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Белоруссии можно будет импортировать перцы, а из Турции – кабачки, баклажаны, а также помидоры и перцы.

При этом импорт овощей в страну разрешили всем предприятиям-производителям из этих стран, без ограничений по территории производства продукции.

Уточняется, что вся необходимая информация по качеству и безопасности продукции была предоставлена в полном объеме российским властям.

Ранее в Россию разрешили ввоз цитрусовых из Китая. Производители из КНР представили все документы, подтверждающие безопасность продукции.

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