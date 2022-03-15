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На смену заблокированному на территории России Инстаграму (запрещен в РФ) придёт его российский аналог. Социальную сеть назвали “Россграмом”. Её разработали предприниматели Кирилл Филимонов и Александр Зобов. Последнего в СМИ представляют как “сокурсника Павла Дурова”, который основал “Вконтакте” и мессенджер Телеграм.

У “Россграма” уже появился сайт, где идёт отсчёт до старта проекта – “Российский инстаграм” планируют запустить 28 марта. Также на сайте указывается, что платформа предложит широкий набор инструментов для монетизации: реферальные программы, краудфандинг, платный доступ к контенту. Что касается функционала, то как обещают разработчики, они будут такие же, как у заблокированного западного аналога. Приложения для операционных систем Android и iOS тоже будут присутствовать.

На сайте проекта сообщается, что сейчас разработчики создают функцию, которая перенесёт данные из Инстаграма в новую социальную сеть. На первых порах с соцсетью будут работать топовые блогеры, в апреле она откроется для всех.

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