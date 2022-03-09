Правительство России и Генпрокуратура рассмотрят список иностранных коммерческих организаций, имущество которых может быть национализировано. Перечень составила организация “Общественная потребительская инициатива” (“ОПИ”) и уже направила его в ведомства. Об этом пишет газета “Известия”.

В указанный перечень попали такие крупные компании как Apple, McDonald’s, Toyota, Volkswagen и другие – всего около 60 организаций. В “ОПИ” газете сообщили, что обязательства иностранных компаний перед россиянами оценивается в сумму 6 триллионов рублей. При этом к национализации предлагается перейти не сразу: сначала арестовать российские счета и активы той или иной компании, затем ввести внешнее управление и только потом национализировать.

В “ОПИ” объяснили, что список открытый. В случае, если новые компании заявят о прекращении бизнеса в Росси, их предлагается автоматически вносить в перечень.

Иностранные компании стали уходить с российского рынка после начала военной операции в Донбассе и введения против России экономических санкций со стороны стран Запада. Предложения национализировать имущество иностранных компаний уже прозвучали и на уровне властей. К примеру, специальная правительственная комиссия уже одобрила такую инициативу.