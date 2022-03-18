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Мобильное приложение, которое будет помогать людям бороться с бессонницей, создали в России. Учёные Сеченовского университета разработали методику из еженедельных самостоятельных занятий и “упаковали” её в приложение для смартфонов.

По словам исследователей, занятия призывны сформировать у пациентов навыки здорового сна и при этом исключить бессознательные опасения в том, что человек не сможет уснуть.

В приложение пациент вводит свои данные, данные о своём сне (или его отсутствии) до лечения и во время терапии. И основываясь на этих данных программа выдаёт рекомендации, как изменить режим сна и как вести себя в режиме бодрствования. Информация будет доступна также врачу, который в случае необходимости сможет корректировать процесс лечения.

По словам специалистов, дистанционный формат терапии уступает очному варианту незначительно и вполне может использоваться любым пациентом. Пока приложение для широкого числа пользователей недоступно – в окончательном виде оно появится до конца этого года.

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