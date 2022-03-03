В Роспотребнадзоре предложили методику, которая поможет выяснить, болел ли привитый человек коронавирусом бессимптомно. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на ведущего эксперта одного из подразделений ведомства Елену Тиванову.

По словам специалиста, во время болезни человек контактирует с вирусом полностью. Поэтому в организме вырабатываются антитела ко всем его структурам. В частности, к S-белку и веществу нуклеокапсид. При этом антитела к первому просто не дают вирусу прицепиться к клетке, а во втором случае воздействуют на само вещество, которое расположено во внутренней структуре короновируса.

Таким образом, рассказала эксперт, если в организме привитого человека есть антитела и к тому и другому, то с большой долей вероятности можно говорить о том, что он переболел коронавирусом, даже если сам этого не заметил. Дело в том, что вакцина “Спутник V” способствует выработке только антител к S-белку и не затрагивает нуклеокапсид.

Впрочем два вида антител могут проявляться ещё и у тех людей, которые ставили прививки вакциной, которая содержит мёртвый коронавирус целиком. Это, например, отечественный “Ковивак”. Однако им привито людей меньше, чем “Спутником”.

Эксперт также отметила, что определять был ли болен человек по симптомам постковидного синдрома сложно – слабость, утомляемость, кашель и другие расстройства вызывает не только ковид.