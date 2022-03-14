Предприятие «Уралвагонзавод» планирует в ближайшее время приступить к первым испытаниям тяжелого робота «Штурм», построенного на базе танка Т-72. РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что это будет уникальное вооружение для наступательных и оборонительных действий, не требующее присутствия экипажа.

В случае успешного проведения испытаний тяжелый боевой робот будет оперативно принят на вооружение ВС РФ и запущен в серийное производство.

Сообщается, что «Штурм» представляет собой робототехнических комплекс, включающий в себя несколько машин. Это тяжелый робот, вооруженный 125-миллиметровой пушкой, машина, оснащенная реактивными огнеметами «Шмель», а также передвижной командный пункт.